Considerada uma das cidades mais influentes na política de Mato Grosso, Alta Floresta poderá ser representada pelo empresário Edinho Paiva

Alta Floresta é uma das cidades mais importantes e modernas no interior de Mato Grosso, também ostenta o título de ser uma das mais influentes na política estadual, ocupando lugar de prestígio e favorecendo discussões importantes para o desenvolvimento econômico e social, com base nisso e, para dar sequência a tradição, o empresário Edinho Paiva, é pré-candidato a deputado estadual pela Democracia Cristã (DC).

Com relevante participação na política de Alta Floresta e em todo o estado de Mato Grosso, Edinho Paiva sempre contribuiu na luta pela melhoria de toda a região, discutindo temas importantes para a Economia, Saúde, Educação e infraestrutura, pautado para o progresso e empenhado na busca por avanços que possam beneficiar todos os moradores de Mato Grosso.

Vindo de uma família com tradição política, Edinho Paiva aceitou o convite do ex-deputado e ex-senador, atual suplente no Senado, DoutorJorge Yanai, para ingressar no grupo que luta para que Mato Grosso cresça ainda mais e se torne um Estado cada vez mais desenvolvido nas áreas econômica e social. Jorge Yanai irá tentar uma vaga no Senado e viu no empresário Edinho Paiva o nome certo para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, para que Alta Floresta volte a ter representação regional, após 4 anos sem ter uma parlamentar proveniente da cidade.

Edinho Paiva sempre lutou para o desenvolvimento de Alta Floresta e de toda a região, sendo investidor em grandes projetos regionais, gerando empregos diretos e indiretos, além de proporcionar melhores condições de vida para todos aqueles que são beneficiados por seus investimentos, tais como: a realização de um condomínio no município de Paranaíta, obra que irá proporcionar importante desenvolvimento para todos os moradores do município.

“Sempre lutei pela nossa região. Acredito na força de todos os moradores de Alta Floresta e de todos os municípios ao nosso redor. Nossa gente é forte e caminha para o futuro, não medindo esforços para conquistarmos nossos objetivos. Nossa luta sempre foi árdua, mas nós nunca desistimos de transformar nossas vidas e caminhar para um futuro melhor”, destaca Edinho Paiva.

O empresário é natural de Mirassol d’Oeste, tendo migrado com a família para Alta Floresta quando tinha 7 anos de idade. De família com tradição na política nacional, Edinho Paiva é filho do deputado estadual constituinte Osvaldo Rodrigues Paiva, sido eleito em 1986. Edinho Paiva já disputou uma vaga na Assembleia, tendo recebido votos em mais de 80 municípios na eleição em 2018, tendo quebrado a tradição que dura desde 1986 e que poderá ser retomada em 2022 com a pré-candidatura do empresário. No campo da política municipal, Edinho Paiva, em 2020, na época, presidente do PL, liderou a campanha eleitoral com 20 candidatos a vereadores, tendo elegido um parlamentar, fazendo parte da base da gestão do atual prefeito Chico Gamba. Após esse pleito, o empresário decidiu migrar para o partido Democracia Cristã, por ter assumido compromissos alinhados com a legenda.

Além de se comprometer a lutar por melhorias em áreas essenciais como Saúde e Educação, Edinho Paiva reforça a importância de levantar a bandeira do agronegócio, importante atividade para economia de Alta Floresta, de Mato Grosso e do Brasil. Com isso, o pré-candidato destaca ter importantes projetos para o setor e lutará para implementá-los, caso seja um dos escolhidos pelo eleitorado.

Edinho Paiva já destacava a importância do agronegócio quando foi candidato a prefeito em 2016, ressaltando a importância de investimentos em corredores para o escoamento da produção, destacando investimentos nas rodovias a na infraestrutura que engloba todas as cidades produtoras de soja e demais grãos, considerados os maiores geradores de renda e trabalho para os moradores de Mato Grosso. Entre os destaques, podemos citar a necessidade de melhorias nas rodovias MT-208 e MT-419, que fazem ligação com a BR-163 em Guarantã do Norte, seguindo rumo aos portos de Miritituba e Santarém.

“O agronegócio é o carro–chefe da economia de Mato Grosso e um dos setores econômicos mais importantes do Brasil. Quando lutamos para melhorar ainda mais esse setor, estamos lutando para melhorar a vida de milhões de pessoas ligadas a produção agrícola. Através do agronegócio, podemos dar melhores condições de vida para nosso povo, favorecendo o desenvolvimento econômico, que irá caminhar para o futuro e avanços grandiosos em Saúde, Educação e emprego, essenciais para nossa gente”, afirma Edinho Paiva. Lá