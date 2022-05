Destaques 04/05/2022 10:23 Redação I Nativa News ESTADO GRAVE: Vereador de Nova Monte Verde está sedado e intubado no HR O vereador passou por uma cirurgia e deve ser avaliado pelos médicos nesta sexta, já que o procedimento exige observação por 48 horas após realizado Estado de saúde do vereador de Nova Monte Verde continua grave após ter sido alvejado na cabeça por disparo de arma de fogo. Alex Pereira 39 anos, empresário e vereador no município, foi alvejado na noite da última segunda-feira (02) e segue internado no Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta.

Conforme já divulgado pelo portal Nativa News, Alex foi socorrido as pressas após ter sido alvejado na cabeça. A fatalidade foi registrada na residência do vereador, que após a sessão ordinária seguiu para casa, onde estava o filho adolescente e encontrou um amigo. Relatos para a Polícia Judiciária Civil são de que em determinado momento Alex em posse da arma, fez o disparo contra a própria cabeça.

Socorro médico foi acionado imediatamente, o vereador foi entubado e levado ao Hospital Regional Albert Sabin. Segundo o boletim médico divulgado na manhã desta quarta (04), o paciente permanece sedado e intubado. O vereador passou por uma cirurgia no inicio da tarde de terça-feira (03) e está em observação.

