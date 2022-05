Destaques 04/05/2022 11:16 Dionéia Martins/Assessoria Varanda Criativa abre as festividades do 46º aniversário de Alta Floresta Foto: Divulgação Abrindo as festividades de aniversário, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Cultura e Juventude promove nesta sexta-feira, 06, uma edição especial da Varanda Criativa – feira de artesanatos e comidas típicas. O evento abre oficialmente as comemorações do município que completará 46 anos no próximo dia 19. De acordo com a secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado, a expectativa é de que esta edição seja ainda melhor que as anteriores. “Esperamos um grande público, além de abrir a comemoração do aniversário da cidade, a feira é uma oportunidade de comprar o presente para a mamãe dos nossos artesãos”. 65 artesãos de diversos segmentos estão confirmados para participar desta Varanda Criativa que acontece das 17 às 21 horas, na praça da cultura. Para abrilhantar o evento diversas apresentações culturais também estão confirmadas. Durante todo o mês de maio diversos eventos estarão sendo realizados pelas secretarias que compõem a administração municipal. Confira outros eventos em comemoração ao aniversário de Alta Floresta que estão sendo organizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Juventude. 14/05 – 2º Fórum Municipal de Cultura e Juventude 17/05 – Abertura da Casa do Colono 19/05 – Desfile Cívico 19/05 – Missa de Ação de Graças 20/05 – Show “Eu Amo AF” (apresentações culturais diversas) 21/05 – Baile da Cidade 22/05 – Culto de Ação de Graças 23 a 27 – Visita guiada ao Centro Cultural 31/05 – Sarau Literário

