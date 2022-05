Destaques 04/05/2022 15:35 Unemat prorroga período de inscrição para Vestibular 2022/2 Período de inscrição segue até o dia 16 com data de vencimento do boleto bancário até 17 de maio A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) prorrogou o período de inscrição do Vestibular 2022 com ingresso no 2º semestre. A data de realização das provas permanece inalterada. Vestibular Unemat 2022/2 Com a nova data a inscrição poderá ser efetuada até às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de maio, pelo site: http://vestibular.unemat.br/. Já pagamento do valor de 100 reais da taxa de inscrição deverá ser efetivado até o dia 17 de maio, observando o horário de expediente bancário. Provas As provas do Vestibular Unemat 2022/2 serão realizadas nas cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. O Vestibular 2022/2 compreende duas fases: a primeira consta de quatro provas objetivas com questões sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Já a segunda etapa constitui-se de prova de redação. As duas fases serão realizadas em etapa única no dia 12 de junho, das 8 às 13 horas. Esta edição oferta 2.430 vagas em 60 cursos, distribuídos em 12 municípios do Estado.

