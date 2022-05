Destaques 05/05/2022 05:46 Só Notícias Alta Floresta volta a demitir mais funcionários, aponta ministério Foto: Divulgação Alta Floresta voltou a ter saldo negativo, no mês de março, segundo dados divulgados pelo ministério da Economia. Foram 66 funcionários demitidos a mais, saldo de 708 demissões e 642 contratados. Em janeiro e fevereiro, os resultados foram o oposto 99 e 80 contratações a mais, respectivamente. A reportagem constatou que três setores do setores de atividade econômica fecharam vagas de trabalho. O comércio foi o que teve o pior desempenho com 61 mandados embora, seguido da construção com 6 e agropecuária com 16 vagas fechadas a mais. Já o segmento de serviços, teve resultado positivo, contratando 152 e demitindo 132, ou seja, saldo de 20 admitidos a mais. A indústria registrou oito contratados a mais, resultado de 90 admissões e 82 demissões. Várzea Grande criou 180 novas vagas, resultado de 2.592 contratados e 2.412 desligamentos. Colíder teve 335 admissões e 330 demissões, com cinco vagas criadas a mais. Peixoto de Azevedo registrou 193 vínculos iniciados e 201 encerrados, saldo de oito demissões a mais. Em Matupá foram 276 contratações e 313 desligamentos, ou seja, 37 vagas finalizadas a mais. Em Cuiabá foram registradas 10.187 admissões e 8.475 desligamentos, saldo de 1.712 empregos gerados a mais. Em Nova Mutum 55 vagas foram criadas a mais, diferença de 1.388 contratações e 1.333 demissões. Em Sorriso foram 2.451 demitidos e 2.407 admitidos, resultando em 44 vínculos empregatícios encerrados a mais. Em Sinop foram 454 vagas a mais, saldo de 3.883 admissões e 3.429 demissões. Lucas do Rio Verde contratou 80 a mais, 2.103 funcionários e demitiram 1.933. Em Guarantã do Norte, foram 307 funcionários a mais, resultado de 644 admissões e 337 demissões. A nível estadual em Mato Grosso, o volume de empregos gerados também diminuiu.

