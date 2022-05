Destaques 05/05/2022 15:03 Partidos lançam “Movimento Avança Mato Grosso” nesta sexta em Alta Floresta Os partidos PP, PSD, MDB e PSB lançam nesta sexta-feira (6), em Alta Floresta, o Movimento suprapartidário “Avança Mato Grosso”. O evento vai acontecer no Rotary Clube de Alta Floresta, a partir das 18h. Segundo os organizadores, são esperados os correligionários e lideranças das quatro agremiações de cerca de 20 cidades do chamado Nortão de Mato Grosso. De acordo com os dirigentes do Avança MT, na oportunidade será lançada uma carta de princípios que os partidos irão adotar nas eleições deste ano e também será lançada a pré-candidatura do deputado federal Neri Geller ao Senado. Também participam do ato o senador e presidente do PSD Carlos Fávaro, o deputado federal Neri Geller (PP), o deputado federal Juarez Costa (MDB), o deputado federal Carlos Bezerra (MDB), o deputado federal Emanuelzinho (MDB), a suplente de senadora Margareth Buzzeti (PP), além dos deputados estaduais Max Russi (PSB), Allan Kardec (PSB), Nininho (PSD), Paulo Araújo (PP), João Batista (PP), Dr. Gimenez (PSD), entre outros. “O Movimento Avança Mato Grosso conta com pessoas realmente comprometidas com o nosso estado, com a nossa gente. Nosso grupo tem, ao longo dos anos, trabalhado incansavelmente na busca por recursos para os municípios, por políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas, tragam desenvolvimento econômico, qualidade de vida, e que contribuam para o Mato Grosso que queremos”, destaca o senador Carlos Fávaro.

