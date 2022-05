Destaques 05/05/2022 15:13 Redação I Nativa News Polícia Civil de Alta Floresta recupera produtos de furto de uma loja de departamento Foto: Divulgação A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Alta Floresta, recuperou produtos furtados de uma loja de departamentos. A apreensão dos objetos, ocorreu na tarde de quarta-feira (04.05). Um ex -funcionário do estabelecimento foi identificado como suspeito de envolvimento no esquema. As diligências iniciaram após a Derf de Alta Floresta ser acionada para apurar o furto ocorrido, na ocasião em que foram subtraídos da loja, durante as investigações a equipe identificou esquema de fraudes eletrônicas e receptação que envolvem quantias superiores a 50 mil reais em produtos. Conduzidos à delegacia, o ex funcionário da loja e o receptador.





Voltar + Destaques