A Tecnoalta 2022 será realizada de 18 a 22 de maio, das 9h às 18h, na Rodovia MT-208, em frente à praça de pedágio em Alta Floresta MT. Neste ano, a feira pretende contar com 100 expositores, uma área de mais de 170 mil metros de áreas e áreas de quadrados de demonstração de cultivares de soja, milho, arroz e coberturas de solo. Mauro Batista, responsável pelo Marketing do evento, explica que o principal objetivo é estimular o desenvolvimento do pensamento crítico de todos os envolvidos com o agronegócio e promover a criação de hábitos proativos no setor rural.

“ A feira técnica conta com exposição de equipamentos e produtos para o agro, de última geração. É um evento de conhecimento por meio de palestras e de conhecimento ao agronegócio. Considerando a localização de Alta Floresta e seu potencial de polo comercial, o evento se fortalece como vitrine principal de tecnologia para o agronegócio, pois está na porta de uma região com alto poder de compra ”, explicou.

Além das propriedades tecnológicas, foram feitas algumas referências de mercado para economia tecnológica e agropecuário. Embora a feira não seja paute em atrativos artísticos, terá também a participação da dupla de humoristas Tchó e Béppi, o Jornal Colonial que atualmente é distribuído para 30 emissoras de rádio de MT.

“ O Tchó e Béppi têm uma representação dos colonos e esse é o nosso alvo principal. Queremos levar o pequeno, médio e grande produtor para o nosso evento. Então, como eles têm que ser tão fáceis de fazer como duas partes, tanto facilmente como interessantes a mais técnica, achamos que fazer essa parceria ”, salientou.

O evento é focado no público do agronegócio mas está aberto para todos e que quer conhecer mais sobre a produção agrícola. Parares, tão importante quanto a quantidade de pessoas é a qualidade do que cada visitante organizado vai ver e de que forma a Tecnoalta contribui com a evolução.

“ Hoje, em Alta Floresta temos mais de 1 milhão de hectares aptos ao cultivo de soja, milho e produção animal. Uma terra que ainda não tem todo o seu potencial explorador. Na última edição da feira (em 2019), 92% dos visitantes fecharam negócios ”, pontuou.

