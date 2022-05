Destaques 06/05/2022 11:21 Redação I Nativa News Alta Floresta: Dois carros se chocam em cruzamento no setor D Foto: Reprodução O acidente envolveu dois veículos de passeio no final da manhã de ontem (05) no setor D, em Alta Floresta. O fato foi registrado pelos condutores que, junto com Agentes de Trânsito, foram até a Central de Operações da Polícia Militar relatando os danos materiais.

Conforme registro, o condutor do veículo Siena, um homem de 24 anos, relatou que seguia na avenida D quando no cruzamento da rua D-2 o veículo Uno, conduzido por um idoso de 74 anos, adentrou a avenida não sendo possível evitar o choque entre os veículos.

O caso foi registrado, o veículo Siena foi recolhido pelos Agentes Municipais de Trânsito. O fato encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Voltar + Destaques