Destaques 06/05/2022 15:36 Detran orienta motoristas sobre a importância da manutenção do veículo para evitar acidentes No mês de sensibilização para redução de acidentes de trânsito em todo o mundo, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) reforça a importância da realização da manutenção preventiva dos veículos e da direção obedecendo as regras de trânsito para evitar acidentes. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é fundamental a manutenção periódica de sistema de freios, farol, buzina e cinto de segurança. Além disso, é importante verificar as condições do motor, pneus, setas e todo sistema elétrico do veículo. “É importante que o proprietário do veículo faça a manutenção regular para que os itens de segurança obrigatórios estejam em pleno funcionamento garantindo, assim, a segurança do condutor, passageiros e evitando acidentes”, reforçou a gerente de Ações Educativas do Detran-MT, Gresiella Almeida. Além da manutenção preventiva do veículo, também é importante que os condutores dirijam com prudência e obedecendo a legislação e sinalização de trânsito. “Dirigir com cautela, mantendo a distância necessária do veículo a frente, trafegar sempre na velocidade permitida para a via, utilizar a seta para sinalizar a intenção de ultrapassagem, são algumas condutas que contribuem para um trânsito mais seguro e consequentemente para a redução dos acidentes”, pontuou a gerente. Em dias chuvosos, o condutor deve redobrar a atenção na direção do veículo, pois a pista molhada e a baixa visibilidade comprometem a segurança das vias e aumentam os riscos de acidentes. “Ao conduzir o veículo na chuva é importante que o motorista reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo a frente, para casos de frenagem mais bruscas. Além das vias ficarem alagadas, as poças d’águas escondem buracos, que podem ocasionar acidentes”, destacou. Dados da Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT) apontam que no primeiro trimestre de 2022 foram contabilizadas 112 mortes no trânsito em Mato Grosso. No mesmo período de 2021, foram 124 registros de acidentes de trânsito com vítimas fatais.

