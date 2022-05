Destaques 07/05/2022 08:27 Redação I Nativa News Alta Floresta: Após discussão e ameaças a esposa, homem é detido arma artesanal Foto: Arquivo Nativa News O caso foi registrado no bairro Jardim das Flores por volta das 20h, após vizinhos acionarem a Polícia Militar informando de violência doméstica. O homem de 61 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Conforme registro, após denúncia anônima, ao chegar na residência a guarnição foi recebida pela mulher de 41 anos, que estava apavorada relatando o medo que sentia diante as ameaças que o marido fazia, com uma arma de fogo. A vítima relatou que o marido chegou em casa em visível estado de embriagues alcoólica, tentou agredi-la e iniciou uma série de ameaças.

O suspeito foi chamado para fora da residência, negou a existência de uma arma de fogo na residência e autorizou a entrada da guarnição para uma busca. A vítima apontou ao militar onde a arma estaria, então foi localizada dentro de cesto de roupas, uma arma artesanal.

Diante os fatos o suspeito foi conduzido, sem resistência, até a Central de Operações e posteriormente até a Delegacia Municipal para as devidas providências. A vítima orientada a comparecer na delegacia para os devidos procedimentos.

