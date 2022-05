A vítima é um jovem de 26 anos, atendido por volta das 21h44, os primeiros atendimentos foram prestados pelo Corpo de Bombeiros, que registrou o caso como queda de mesmo nível. A vítima foi socorrida com queixas de dores no braço, imobilizado e deixado sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin, onde enfermeiros plantonistas desconfiaram dos ferimentos e acionaram a Polícia Militar.



Ao receber atendimentos no hospital os enfermeiros notaram que os ferimentos não eram condizentes com uma queda. Aos militares o jovem relatou que é usuário de drogas e que devia uma quantia de R$ 150,00, ao procurar o suspeito, este pediu que levasse o valor até o setor B. nas proximidades do córrego Papai Noel, o suspeito com outras duas pessoas, o levou para dentro da mata.



Na área de mata uma série de agressões foram iniciadas com pedaços de madeira. Após as agressões, a vítima foi forçada a realizar um PIX no valor de R$ 600,00. Antes de deixar a vítima, o trio ainda subtraiu o aparelho celular. Momentos após as agressões a vítima se arrastou até as margens da avenida, pedindo ajuda para uma pessoas que passava pelo local, que acionou o Corpo de Bombeiros.



Diante os fatos a caso foi registrado pela Polícia Militar como, lesão corporal e roubo. O caso passa a ser acompanhado pela Polícia Judiciária Civil.