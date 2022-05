Destaques 07/05/2022 14:31 Homem fica gravemente ferido após ser atingido com golpes de facão em Nova Bandeirantes O crime foi registrado nas proximidades do garimpo Novo Astro, em Nova Bandeirantes, o homem de 48 anos deu entrada no hospital com sérios ferimentos de arma branca. O suspeito foi identificado e o caso passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o homem deu entrada no hospital com vários cortes na cabeça. A vítima relatou que descarregava galões de óleo diesel no garimpo, quando um dos galões ficou preso na carroceria do caminhão e o gerente do garimpo onde o produto era descarregado iniciou uma discussão, em determinado momento em posse de um facão desferiu vários golpes na cabeça da vítima, que foi socorrida por terceiros ao hospital do município.

O caso passa a ser investigado.

