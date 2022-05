Destaques 07/05/2022 18:23 Aliados lançam "Avança MT" em Alta Floresta e contou com a presença de várias lideranças Foto: Divulgação Representantes dos quatro partidos que integram o Movimento “Avança Mato Grosso” assinaram nesta sexta-feira (06), uma Carta de Princípios que aborda questões sociais a serem trabalhadas pelo grupo, além de propor um grande debate sobre o desenvolvimento e avanços nos 141 municípios mato-grossenses. Entre os pilares defendidos pelo PP, PSD, MDB e PSB estão o Desenvolvimento Humano – (Erradicação da Fome e da Miséria), Geração de Empregos e Qualificação Profissional, Integração Econômica entre as Regiões – (Mato Grosso por Inteiro), Descentralização da Saúde com Fortalecimentos de Pólos Regionais de Alta e Média Complexidade, Fronteira Segura – (Fechar a Porta na Cara do Crime Organizado) para garantir mais segurança interna. O lançamento do movimento suprapartidário foi realizado no município de Alta Floresta e contou com a presença de mais 800 lideranças políticas do estado e da região Norte, entre elas, prefeitos de 18 municípios. O documento também apresenta o nome do deputado federal Neri Geller (PP) como pré-candidato ao Senado. “Na política temos muitas alegrias, muita coisa boa, mas também algumas decepções. Foi nesse momento em que eu pude contar com estas pessoas, consolidar parcerias e ter mais de 100 prefeitos alinhados conosco, deputados, vereadores, e pessoas que estão aqui hoje porque temos serviço prestado, e não deixamos os nossos interesses sobreporem os interesses do estado”, afirmou o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Neri Geller. De acordo com o senador Carlos Fávaro, a carta e o lançamento deste movimento na região Norte trazem a expectativa de avanços no cenário político. “Este movimento que começa hoje busca a reflexão de cada um de nós. Temos que continuar avançando com essas pessoas, com esse grupo político para as coisas acontecerem. É esse o espírito do Avança Mato Grosso, e que fortalece o time. É por isso que eu quero o Neri do nosso lado”, salientou o senador Carlos Fávaro. O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, apontou os investimentos destinados para a região e que reforçaram a atuação da gestão municipal. “Hoje é um dia de festa em Alta em Floresta no sentido de estarmos nesse evento tão importante, pois essas lideranças vêm fazendo a diferença no Estado sem esquecer da nossa região - colocando recursos federais,ajudando na gestão do governo Mauro Mendes e beneficiando a nossa população”, disse o prefeito. “Eu vi aqui partidos que compõem esse processo,todos têm feito uma parceria com o Governo do Estado. Nós acreditamos em quem trabalha e defende estado em todos os setores”, destacou o deputado Dilmar Dal Bosco.

