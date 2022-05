Destaques 08/05/2022 09:31 Vereador de Nova Monte Verde Alex Pereira morre após seis dias internado em AF Na madrugada deste domingo, após complicações, o vereador pelo município de Nova Monte Verde, Alex Pereira, não resistiu os ferimentos e acabou falecendo após ter sido alvejado na cabeça por disparo de arma de fogo. Alex Pereira 39 anos, empresário era vereador no município, foi alvejado na noite da última segunda-feira (02) e estava internado no Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta. Na noite de segunda-feira(02) Alex foi socorrido as pressas após ter sido alvejado na cabeça. A fatalidade foi registrada na residência do vereador, que após a sessão ordinária seguiu para casa, onde estava o filho adolescente e encontrou um amigo. Relatos para a Polícia Judiciária Civil são de que em determinado momento Alex em posse da arma, fez o disparo contra a própria cabeça. Socorro médico foi acionado imediatamente, o vereador foi entubado e levado ao Hospital Regional Albert Sabin. O vereador passou por uma cirurgia no inicio da tarde de terça-feira (03) e após o quadro clínico ficou instável. Ele deixa dois filhos. A Câmara Municipal de Nova Monte Verde emitiu uma nota na manhã deste domingo informando o falecimento do vereador. “Com o mais profundo pesar, a Câmara Municipal de Nova Monte Verde lamenta o falecimento do nobre vereador Alex Pereira, popularmente conhecido como “Alex Tatuador”, ocorrido nesta madrugada de domingo, 08 de maio. Alex Pereira nasceu em 09 de dezembro de 1983, tinha 37 anos de idade. Foi eleito vereador pela primeira vez para a legislatura do município (2021 – 2024) compondo diversas comissões, deixando uma marca de tamanho imensurável na história deste órgão e da cidade de Nova Monte Verde. O município de Nova Monte Verde perde nesta data, além de um expoente político de extrema importância, um pai de família que deixa filhos, um homem integro, honesto e justo em suas ações, de fala firme e portador de um humor ímpar que cativava todos ao seu redor. “Alex’ era conhecido também por sua caridade, por estar sempre disposto a ajudar e por seu coração sempre generoso. Sua falta será por muito tempo sentida neste legislativo que, hoje, juntos aos seus familiares e amigos, lamenta sua partida e partilha com todos esse momento de dor e de saudades. Que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, conceda a sua alma o descanso e a paz eterna no colo do Pai e, nestes dias de tristeza e de pesar, possa confortar o coração de todos os seus familiares e amigos.”

