Destaques 08/05/2022 11:01 Redação I Nativa News Alta Floresta: Bombeiros capturam iguana no Residencial dos Ypês. Foto: Divulgação O chamado foi feito ao Corpo de Bombeiros informando que o réptil estava na via, local de risco, no Residencial dos Ypês. Por volta das 10h os militares se deslocaram até a rua Pau Brasil, onde a iguana foi avistada e capturada, posteriormente devolvida ao seu habitat.

De temperamento dócil e tranquilo, o Iguana é um lagarto de grande porte, com estrutura robusta e membros desenvolvidos. As patas possuem dedos compridos e fortes. A coloração é verde intensa em animais jovens, mas tende a escurecer conforme envelhece, atingindo uma coloração marrom. Sua cauda é responsável por cerca de dois terços do seu tamanho total. A expectativa de vida é de 15 anos, chegando a cerca de 1,8 m de comprimento podendo pesar entre 4 a 8 Kg. Mesmo não sendo um animal agressivo, é recomendado o acionamento do Corpo de Bombeiros para o resgate destes répteis.

