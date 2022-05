Destaques 08/05/2022 17:57 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Vítima de acidente em quebra molas se recupera e agradece orações Foto: Arquivo Pessoal Dia 24 de abril é uma data que ficará na memória de um trabalhador que mora no bairro Vila Nova, em Alta Floresta. Naquela ocasião, Erismar Pereira Vieira, de 33 anos, sofreu um trágico acidente na Avenida JK, no bairro Cidade Bela. Ele foi socorrido em estado grave. Teve traumatismo craniano e precisou passar por procedimento cirúrgico. Ficou entre a vida e a morte alguns dias. Só na UTI foi mais de uma semana. Mas o paciente se recuperou e nesta sexta-feira, em casa, aproveitou a imprensa para agradecer a Deus e todas as orações. Leia mais Alta Floresta: Jovem sofre traumatismo ao cair de moto em quebra-molas Vigilante de profissão, ele quando está de folga, ajuda familiares que têm uma banca na Feira Livre. Foi assim no domingo 24 de abril quando passou na pastelaria e depois pegou sua motocicleta com destino ao Bairro Vila Nova. “Lembrei que tinha acertado para limpar um lote naquele dia mais um companheiro. Quando estava na Avenida (JK) só lembro que fui passar e desequilibrei. Daí pra frente não lembro mais nada, só de ter acordado no Hospital”, conta Erismar que para algumas pessoas, em redes sociais, teria até morrido. “Mas graças ao senhor, ele me deu essa graça, estou aqui, com minha família e só tenho a agradecer muito a Deus e a todos que estiveram em oração por mim”, comentou o trabalhador. Leia mais: Motociclista que perdeu controle em quebra-molas segue internado em estado grave Pai e avô, Erismar que vive com a mulher e a filha de oito anos e o netinho no bairro Vila Nova, está agora também com a visita da mãe. Ela mora no estado do Pará, mas chegou para acompanhar o tratamento do filho e dar o apoio na casa. “Minha família é maravilhosa e não posso deixar também de agradecer muito todos do Hospital Regional que me atenderam. O atendimento foi maravilhoso. Olha, para mim é um renascimento. Passei por uma provação e agora só tenho que me apegar mais ao senhor, agradecer a Deus por ter escapado”, finalizou.

Voltar + Destaques