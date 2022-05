O acidente foi informado por volta das 15h43 na Praça de Pedágio 3, por um usuário da rodovia MT-208 que informava um capotamento. O veículo era ocupado por duas pessoas, ambas levadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta.



Conforme registro da Concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção da rodovia, o comunicante relatava o capotamento no KM 140. No local os socorristas encontraram o condutor do veículo Gol do lado de fora do veículo, orientado e sem suspeita de etilismo.



Já o passageiro, estava do lado de fora do veículo, possivelmente lançado no momento do capotamento, com consciência baixa e sinais de lesão na medula lombar, pois relatava não sentir os movimentos das pernas. Também deixado sob cuidados médicos no Hospital Regional.



De acordo com registro da Polícia Militar, o condutor do veículo, homem de 29 anos, relatou que seguia na rodovia, sentido ao município de Carlinda, quando um dos pneus do carro estourou, provocando a perda de controle e capotamento.