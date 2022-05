Cezar Paulo (Cezinha) divulgou carta informando a população de seu desligamento da gestão e fazendo uma prestação de contas

Venho informar a toda população alta- forestense do meu pedido de exoneração do cargo de Diretor de Cidades a partir de 09.05.2022. Quero, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer a realidade do nosso Município, pois tenho a certeza que o Poder Público consegue sim melhorar nosso Município e tornar Alta Floresta uma cidade com qualidade de vida para todos os munícipes, porém deve possuir objetivos e metas claras, a exemplo dos municípios vizinhos com gestão pública eficiente, veja o Município de Carlinda na gestão da Prefeita Carmem.

No cargo ao qual estive durante este curto período, realizamos trabalhos importantes ao nosso Município: parceria com vereadores para identificar as demandas de limpezas urbanas e Iluminação Pública; parceria com a Feira Municipal, Secretaria de Agricultura para conserto e manutenção das Calhas da Feira Municipal (desde o começo de agosto/2021 durante as chuvas, notou-se a necessidade de reparos); parceria com o Chefe da Iluminação Pública, Pedrinho, pessoa que aprendi a admirar e tenho enorme consideração, para atender todas as demandas desta área na cidade; parceria com o Chefe da Limpeza Urbana, Dirceu Leal, começamos a realizar todas manutenções dos prédios públicos e avenidas e ruas na área de limpeza urbana. Realizamos ainda a manutenção de projetos de recuperação da Praça Cívica (na entrada), onde possuía enormes buracos, em conjunto com meu Amigo Marcelo, grande líder e servidor público que trabalha a frente do PROGRAMA NOVA CHANCE, que me ajudou muito neste período, aprendi a admirá-lo muito.

Parceria também com todos engenheiros e arquitetos de nosso Município, abrindo um canal de conversas e diálogos sobre as análises de projetos das novas construções e regularizações. Agradeço a equipe da engenharia, incluindo todos os Engenheiros e Arquitetos e as zeladoras que sempre estiveram comigo neste período em que, juntos, melhoramos e conseguimos dar mais agilidades nos processos de emissão de alvará e habite-se.

Entregamos no setor de compras o termo de referência para construção e implementação dos Playgrounds nas comunidades e escolas, bem como aquisição das Lâmpadas de Led para iluminação da entrada da cidade, do trevo do Hamoa, ao Batalhão da Policia Militar, e as avenidas de todos os Bairros de nossa Alta Floresta. Agradeço ao Carlos e o Adelson por me ajudar e apoiar muito nesta parte, agora esperamos o município dar andamento nos projetos. Realizamos reunião com a AAEL, associação Alta-florestense de Empresas Loteadoras, onde mostrei minhas visões e os caminhos para Alta Floresta e, junto com estas empresas, conseguirmos seu apoio, onde iriamos avançar Alta Floresta em urbanismo e qualidade de vida.

Apesar de toda minha entrega, não tive autonomia. Primeiramente foi retirado da pasta da Cidades a limpeza urbana e transferido para outra pasta a partir de abril, somando a isso e a falta de autonomia em várias questões que me fizeram refletir e avançar por outros caminhos que posso ajudar muito mais a nossa Alta Floresta. A Gestão tem uma visão e como Cristão, procuro respeitar, contudo por ter outra visão de Gestão Pública resolvi pedir minha exoneração.

Tenho compromisso com Alta Floresta, e com certeza vamos buscar neste novo caminho trazer grandes obras e principalmente qualidade de vida para nossa população. Agradeço a Deus, a minha família, agradeço aos vereadores, a todos servidores da prefeitura (estes me acolheram com grande carinho), a equipe do departamento, a imprensa, aos engenheiros e arquitetos de Alta Floresta, a toda população que ajudou e me apoiou, e dizer que vamos juntos porque não podemos parar, amamos Alta Floresta e vamos lutar juntos.

CEZAR PAULO