Destaques 09/05/2022 14:48 Redação I Nativa News Maus-tratos a animais: três cães são encontrados abandonados aos fundos de uma residência em Alta Floresta Foto: Montagem Nativa News O resgate aconteceu na última sexta-feira (06) no setor Industrial em Alta Floresta, os animais foram deixados sob cuidados de um cuidador voluntário, o tutor fugiu. Conforme divulgado pela Polícia Judiciária Civil, após denúncia de maus-tratos a animais, agentes realizaram uma visita ao local, onde verificaram três animais domésticos (cães) em estado de maus-tratos, sem água e comida, amarrados por pequenas cordas, em estado de magreza.

Um dos animais estava muito agressivo e arisco, preso por um arame de trinta centímetros junto a entulho aos fundos da residência. O cão estava com aparência de doente, bastante magro e com feridas. Foi realizada a coleta de imagens e registro de ocorrência no local, o suspeito perceber que a Polícia estaria a caminho, fugiu do local. Os animais foram entregues a um cuidador que ficou responsável.

Casos de maus-tratos são denunciados com frequência no município, tanto à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, quanto a entidade Amamos Animais.

