Destaques 09/05/2022 18:24 Águas Alta Floresta esclarece dúvidas e fala sobre investimentos à imprensa Foto: Divulgação Esta semana, a Águas Alta Floresta, empresa do Grupo Iguá, recebeu a imprensa para uma visita à Estação de Tratamento de Água (ETA) e um bate-papo com o diretor operacional da companhia, Christopher Alves. Além de estreitar relações, a ação pôde elucidar dúvidas e passar informações a respeito da qualidade, tratamento e distribuição da água, bem como investimentos e melhorias no abastecimento do município. O diretor ressaltou a importância do cuidado com o processo rigoroso de tratamento, a fim de que o produto atenda as normativas de potabilidade instituídas pelos órgãos competentes. “Nós garantimos que a água cumpra todos os padrões de qualidade e ela saia em condições totalmente adequadas para o consumo humano”, frisou. Outro ponto destacado por Christopher foram os investimentos feitos na setorização da rede de abastecimento, nome dado ao conjunto de procedimentos realizados com o objetivo de garantir que cada bairro, rua e casa receba água na quantidade e pressão ideais. O intuito é que, no caso de manutenção, não seja preciso interromper o fornecimento no município todo, mas em uma região menor, impactando minimamente a população. Ele informou que hoje a Águas Alta Floresta trata aproximadamente 10 milhões de litros de água por dia. “Em 2021, só para se ter uma ideia, tratamos mais de 3 bilhões de litros para a população da cidade, o equivalente a quase 1.300 piscinas olímpicas, um número bem considerável”, avaliou. O diretor ressaltou ainda a importância da comunidade acionar a companhia ao identificar alteração na cor, gosto ou odor na água. “A primeira atitude é evitar o consumo e entrar em contato diretamente com a concessionária por meio dos canais de atendimento, disponíveis 24 horas, sendo eles o 0800 400 0504, WhatsApp (65) 9 9297 6149. Para esse tipo de situação fazemos um controle de qualidade em toda a manutenção, descargas preventivas. Tanto que no mês de abril não tivemos nenhuma reclamação registrada nos canais oficiais da companhia”, lembrou. Estiagem Na ocasião, Christopher também falou sobre os investimentos que têm sido feitos na ampliação da captação, implantação de reservatórios e sistema de distribuição, já prevendo a redução da disponibilidade hídrica. “Temos trabalhado para que atuemos durante a estiagem sem ter problemas no abastecimento. E pedimos à população, principalmente nesse período, que faça uso consciente da água, que economize, para que o coletivo seja beneficiado com isso”, salientou. Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte do Grupo Iguá, que está presente em 39 municípios brasileiros e alcança 7,1 milhões de pessoas, com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. Sobre a Iguá Saneamento - Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está presente em 39 municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – com 18 operações que beneficiam cerca de 7,1 milhões de pessoas. A Iguá tem quatro pilares essenciais que orientam as ações de sustentabilidade em todas as suas unidades, constituindo o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na gestão do ciclo da água; Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto e Respeito às pessoas. Signatária da Rede Brasil do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia aderiu aos movimentos +Água, Elas Lideram 2030 e Net Zero do programa Ambição 2030, além de se comprometer publicamente, junto ao Science Based Target initiative (SBTi), com a redução das emissões de carbono até 2030. Neste ano, recebeu pela Climate Bonds Initiative (CBI) a certificação do primeiro título verde da América Latina para infraestrutura hídrica. Em 2021, ganhou reconhecimento pela excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS). Também foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega aproximadamente 2 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Águas Alta Floresta investimentos esclarece Voltar + Destaques