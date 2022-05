Destaques 10/05/2022 05:48 Arão Leite/J. Cidade Motociclista morre ao se chocar contra traseira de caminhão em Alta Floresta Foto: Jornal da Cidade Mais um jovem morre vítima de trânsito no município de Alta Floresta. José Henrique Venâncio estava transitando pela Rua Monte das Oliveiras no grande Cidade Alta quando bateu violentamente na traseira de um caminhão que estava estacionado na via em frente a uma residência.

A vítima chegou a ser socorrida, mas pouco tempo depois foi confirmada a morte do rapaz que ainda no local perdeu muito sangue e até mesmo massa encefálica. “Foi uma cena muito triste. Ouvimos o barulho da batida, foi lá fora, mas quando vi fiquei pouco tempo, pois mesmo não conhecendo a pessoa a gente sente demais, foi uma cena horrível”, disse um morador.

O corpo do jovem motociclista ainda foi levado para a cidade de Guarantã do Norte nesta segunda-feira para exame de necropsia, devido ao velho problema da falta de servidor de plantão na Politec regional de Alta Floresta .

José Henrique era morador do Bairro Jardim Guaraná.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Motociclista caminhão Voltar + Destaques