Destaques 10/05/2022 05:54 Redação I Nativa News Eleições 2022: três pré-candidatos de Alta Floresta devem disputar vaga na Assembleia Legislativa Foto: Montagem Nativa News Com mais de 36 mil eleitores, o município de Alta Floresta, perdeu na última década sua representatividade na Assembleia Legislativa. O munícipio que teve dois deputados estaduais e um federal conta hoje com apenas um suplente na assembleia. Um levantamento realizado pela redação Nativa News apontou quem são os pré-candidatos a deputado estadual por Alta Floresta nas eleições 2022. São três prováveis candidatos a deputado estadual, Vereador Luciano Silva (Pode), Roseli Rampazio – vice-prefeita de Alta Floresta (PSB) e o empresário Edinho Paiva (DC), opções genuínas da cidade. Leia mais: Quem são os prováveis candidatos de AF para disputar vagas de deputado Luciano Silva (Pode) O atual vereador Luciano Silva (Pode) confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual, demostra grande otimismo. “Estamos em busca de melhorar cada dia mais nossa região e o partido tem vários pré-candidatos em municípios do estado e há a possibilidade de termos um ou até dois representantes na Assembleia Legislativa do estado. Claro que para isso dependemos da aceitação da população, que nesse pleito ainda não há nomes a disposição que representem a região de Alta Floresta, que além de ter quase 40 mil eleitores ainda é uma cidade polo e enfrenta muitos problemas a nível regional". Edinho Paiva (DC) O empresário Edinho Paiva confirma sua pré-candidatura e destacou a falta de representante do município na Assembleia Legislativa. “Alta Floresta desde de 1986 quando meu pai foi eleito pela primeira vez aqui como deputado estadual constituinte Osvaldo Rodrigues Paiva, nunca tínhamos ficados sem um representante na assembleia e hoje estamos aí sem representante, sendo assim coloquei o meu nome, mais uma vez porque eu quero o desenvolvimento da minha região, eu tenho conhecimento a nível estadual e federal, que possa ajudar a nossa cidade, ” afirma Edinho Paiva. Roseli Rampazio (PSB) A vice-prefeita de Alta Floresta Roseli Rampazio, a Rose do Tradição também confirmou sua pré-candidatura pelo (PSB) o nome da vice-prefeita já vinha sendo ventilado como uma das opções do partido desde sua filiação. Ela, que é considerada uma das lideranças femininas na região, afirma que está preparada para os desafios. “Venho conversando com a população altaflorestense há muito tempo sobre a necessidade de um representante da nossa região. Aceito a missão de concorrer à Assembleia Legislativa com a missão de lutar pela nossa sociedade ”, diz Roseli Rampazio. As Eleições de 2022 terão cinco cargos em disputa: Presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. No caso de Mato Grosso, serão escolhidos um representante para o Senado Federal, oito representantes para a Câmara Federal e 24 para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

