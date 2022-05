Destaques 10/05/2022 08:43 5KM: Prefeitura abre inscrições para corrida Alta Floresta 46 anos Foto: MT Esporte A prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, organiza a Corrida 5K Alta Floresta. Um momento dedicado à prática esportiva no próximo dia 19 de maio, feriado de aniversário do município, com início às 17h. Estão abertas inscrições para as categorias masculino e feminino subdividido de acordo com as faixas etária a seguir: • Até 17 anos (Juvenil); • De 18 a 30 anos (Adulto); • De 31 a 40 anos (Master I); • De 41 a 50 anos (Master II); • Acima de 50 anos (Master III); Haverá medalhas para 1º, 2º e 3º lugares, nas respectivas categorias, bem como medalhas de participação. As inscrições são limitadas, interessados devem entrar em contato pelos seguintes telefones: (66) 996187544 e (66) 9 92198653, as inscrições seguem até o dia 17.

