Destaques 10/05/2022 16:50 Corregedoria quer conhecer anseios da população de Alta Floresta A Corregedoria Geral da Justiça do Poder Judiciário de Mato Grosso (CGJ-TJMT) quer escutar os anseios da sociedade e terá uma agenda especial em Alta Floresta, com o Programa “Corregedoria em Ação”. Entre os dias 12 a 14 de maio, no Fórum da cidade, o corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, José Zuquim Nogueira, estará disponível para atendimento à imprensa, à sociedade, autoridades municipais, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, magistrados, servidores, além de oficiais de justiça. Todos terão oportunidade de fazerem criticas e apontarem soluções para dificuldades enfrentadas no âmbito do Poder Judiciário local das comarcas do Polo IV (Carlinda, Apiacás, Paranaíta, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Guarantã do Norte, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Matupá). “Queremos compreender melhor as necessidades da população para nos ajustarmos”, destaca o corregedor. Além dele estarão presentes o juiz auxiliar, Emerson Luis Pereira Cajango, o coordenador da CGJ, Flávio de Paiva Pinto e demais servidores da Corregedoria. Na programação o atendimento a imprensa será na quinta-feira (12/05), das 8h às 9h e o atendimento a sociedade em geral na quinta e sexta (12 e 13/05), entre 14h e 16h. Outro destaque da programação é no sábado (14/05), às 15h, palestra com assessora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher) do TJMT, Ana Emília Iponema Brasil Sotero, sobre Violência Doméstica para o fortalecimento da rede de enfrentamento local. Logo após a palestra o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, abordará a temática ligada à Pacificação Social, oportunidade em que se evita o surgimento de novos processos e se utiliza a composição entre as partes para resolver o conflito. O “Programa Corregedoria em Ação” teve inicio em 2021, a primeira visita foi realizada em Outubro, na comarca do (Polo III) em Sinop, em novembro na Comarca de Cáceres (Polo II) Cáceres e em Tangará da Serra (Polo VI). Neste ano o programa foi para Rondonópolis (Polo VII), Primavera do Leste, Barra do Garças e São Felix do Araguaia. Diversas situações que vão deste a falta de equipamentos, passando pela ausência de servidores e celeridade processual, foram resolvidas por meio do Programa Corregedoria em Ação. Confira a programação pública:

Dia 12/05 – Quinta-feira

08h às 9h – Atendimento Imprensa (corregedor)

14h às 16h – Atendimento à Sociedade em geral (equipes) Dia 13/05 – Sexta-feira

14h às 16h – Atendimento Sociedade em Geral (corregedor) Local: Fórum Alta Floresta

