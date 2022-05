O homem de 30 anos procurou a Polícia Militar após descobrir consórcios no valor de R$ 1,3 mi em sua conta bancária. O caso foi registrado como preservação de direito, após ter a ligação interrompida no SAC da agência quando buscava informações sobre os consórcios.



O caso aconteceu no município de Alta Floresta, quando o homem relatou que recebeu uma mensagem no aplicativo do Banco Itaú, informando o atraso de uma parcela do consórcio. Na agência bancária o homem foi orientado a ligar no SAC, onde foi informado que há dois consórcios em sua conta, ambos com duas parcelas já pagas.



Os consórcios são nos valores de R$ 500.000,00 com duas parcelas pagas, ambas no valor de R$ 2.658,50 cada uma e outro no valor de R$ 800.000,00, este com duas parcelas no valor de R$ 4.188,80 cada uma. A vítima relatou que ao solicitar mais informações sobre os consórcios, teve o telefone desligado.



O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.