Destaques 11/05/2022 06:22 Folha Max FICOU NO VACO: "Tigresa" critica silêncio do PT e diz que "força" quer tirá-la da eleição Defesa cobra que revisão da suspensão da filiação seja revista pelo diretório do partido Foto: Reprodução O advogado Paulo Lemos, que atua na defesa da atriz de vídeos eróticos, Ester Caroline Henrique Bonometo Pessato, conhecida como Tigresa Vip, afirmou em nota que “alguma força” dentro do PT impede que a suspensão de sua cliente seja revista pelo partido. A jovem trava uma batalha jurídica com a sigla, a qual chegou a se filiar, mas que suspendeu posteriormente sua entrada, após uma reunião convocada pelo presidente estadual da legenda em Mato Grosso, o deputado estadual Valdir Barranco. Paulo Lemos afirma que o partido tem feito de tudo para protelar a apreciação do pedido de reforma da decisão que suspendeu a atriz do quadro de filiados. O advogado aponta que a postura é "inquisitiva e cruel", destacando ainda que o marido de Ester é filiado ao PT, possui o mesmo trabalho que sua esposa e nunca sofreu qualquer penalidade ou advertência por conta disso, classificando a demora a um possível receio de pré-candidatos ao potencial eleitoral da jovem. “Por enquanto, apesar de o recurso contra a decisão draconiana de suspensão de filiação ter sido protocolado perante a Executiva Estadual e Nacional, em meados da segunda quinzena de abril, praticamente um mês, nenhuma resposta ou qualquer posicionamento foi tomado pelos responsáveis, o que nos causa grande estranheza. Quanto ao recurso, não há como negar provimento a ele, diante da total violação de todos os dispositivos do próprio Estatuto estipulados para possibilidade remota de suspensão da filiação de alguém”, aponta. Ester “Tigresa” foi anunciada como pré-candidata a deputada estadual e busca na Justiça a efetivação de sua filiação para poder disputar as eleições de outubro, onde concorrerá por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A SUSPENSÃO Uma nota assinada pelo deputado estadual Valdir Barranco, presidente estadual do PT em Mato Grosso, apontou a suspensão da filiação e a consequente exclusão de Ester Caroline Henrique Bonometo Pessato, conhecida como “Tigresa Vip” da lista de pré-candidatos da sigla para as eleições deste ano. Conhecida pelo seu trabalho como atriz de vídeos eróticos, ela havia sido lançada pela sigla como uma das possíveis concorrentes pela legenda para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa no pleito de outubro. De acordo com a nota, enviada para o diretório municipal do PT de Alta Floresta, onde Tigresa reside, a suspensão da filiação da atriz se deu após o partido deliberar, em âmbito estadual, a entrada dela na sigla. Foram nove votos contrários à Ester, um favorável e duas abstenções. Após o resultado, ela foi removida imediatamente da lista de filiados. A definição quanto ao nome de Tigresa e outros pré-candidatos para a Assembleia e Câmara dos Deputados, havia sido feita durante encontro realizado na quinta-feira (14) da última semana, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT-MT), no bairro Areão, em Cuiabá. Ela, inclusive, era apontada como uma das possíveis candidatas que poderia surpreender pela quantidade de votos, em outubro.

