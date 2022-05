Um homem de 26 anos foi detido na manhã desta terça-feira (10) após invadir, revirar e se trancar em um veículo no centro do município de Alta Floresta. Alterado com sinais de uso de substância psicoativa, foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu por volta das 10h, o comunicante informava que o homem foi visto adentrando o veículo Strada e revirando o seu interior. Ao notar a presença de pessoas em torno do veículo, o suspeito se trancou. Com a chegada do militares o suspeito foi retirado do veículo.



O suspeito de encontrava alterado, com sinais de que havia utilizado produto entorpecente, foi necessário o uso de algemas para fazer a retirada do suspeito do local. O caso foi registrado como tentativa de furto, tendo em vista que o suspeito revirava o interior do veículo.