Destaques 11/05/2022 14:59 Redação I Nativa News VÍDEO: Câmeras de segurança flagram ação de bandidos invadindo loja em Paranaíta Foto: Reprodução A ação da dupla foi registrada por câmeras de monitoramento, tanto no interior quanto no exterior da loja. Durante a ação um policial civil que passava pelo local acabou identificando a atitude e a dupla foi abordada. Os produtos que seriam levados foram recuperados, restando ao proprietário os prejuízos materiais.

As imagens mostram o momento em que a dupla passa em frente a loja, o relógio registra pouco mais de 20h, um dos suspeitos tenta abrir a porta, forçando ela. Segundos após, com um paralelepípedo nas mãos, o segundo suspeito lança o objeto contra a porta de vidro, que se quebra. A dupla invade a loja e vasculha em busca de produtos a serem levados.

Momentos após a dupla deixa o local, sendo abordada pelo agente policial. A dupla foi então detida e encaminhada para as devidas providências.

Veja também sobre Paranaita bandidos Câmeras de segurança Voltar + Destaques