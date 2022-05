Destaques 12/05/2022 05:49 Assessoria | PMAF Marinha entrega certificados e carteiras de Aquaviários em Alta Floresta Autor da Foto: Jadson Moura A Marinha do Brasil realizou no dia 10 de maio, a entrega de 15 carteiras e certificados aos profissionais que concluíram o Curso Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 1, que ocorreu entre os dias 04 e 08 de abril de 2022, em Alta Floresta-MT. Na entrega dos certificados e carteiras, estiveram presentes o Capitão dos Portos da Marinha Brasileira Alessandro Lopes Fajard Oliveira, a Diretora de Turismo Geiziana Nunes da Silva e o Diretor de Indústria e Comércio José Luiz Teixeira. Na oportunidade o Capitão Fajard reforçou sobre a importância de os profissionais estarem habilitados para a condução das embarcações, falou sobre o uso de coletes, que “são equipamentos de segurança que salvam vidas e que a Marinha sempre preza para que as navegações ocorram de forma segura”. Destacou por fim que, “a realização do curso foi possível graças à parceria com a prefeitura municipal, mediante a solicitação da Direção de Turismo”, pontuou. Geiziana Nunes, destacou sobre as possibilidades de atuação dos profissionais habilitados, “são pessoas da comunidade altaflorestense que poderão ser contratadas não só para trabalhar na área de turismo, mas também trabalhar como autônomos em nossos rios”.

Voltar + Destaques