Destaques 12/05/2022 06:45 Arão Leite/J. Cidade SEQUELAS DE UM ACIDENTE: Passageiro de carro capotado na MT-208 corre risco de ficar paraplégico Foto: Jornal da Cidade Jeferson Karveluc, 29 anos, é o passageiro de um veículo Gol que capotou no final de semana na Rodovia MT-208, município de Alta Floresta. Ele e o motorista retornavam do município de Carlinda para casa quando segundo informações furou um pneu, o carro ficou descontrolado ocorrendo a tragédia.

O condutor sofreu alguns ferimentos, mas Jeferson desde o primeiro momento quando socorrido falou que não estava sentindo as pernas. No Hospital Regional foram feitos vários procedimentos e o passageiro continuou a reclamação que teria sido provocada devido a lesões sérias ou fraturas na região da coluna. “Foram várias fraturas e a gente não sabe nem o que fazer”, disse em prantos a mãe Ruth Karveluc nesta quarta-feira.

O paciente segundo ela, precisa ser transferido o mais rápido possível para tentar cirurgia e pelo menos amenizar as sequelas. “Ele mesmo se pergunta: o que eu fiz com minha vida”, contou a mãe revelando que o filho teme não poder mais andar pelo resto da vida. “Mas acreditando em Deus e vamos orar”, declarou Ruth.

