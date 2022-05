Destaques 12/05/2022 09:31 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Convênio do transporte escolar possibilita ao IFMT investir em alimentação para os alunos Foto: Divulgação O convênio feito entre a Prefeitura Municipal de Alta Floresta e o Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Alta Floresta resolveu a dificuldade do instituto para fazer o transporte escolar dos alunos. Firmado com a Secretaria Municipal de Educação, o convênio foi uma das principais demandas dos vereadores Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB), presidente da Câmara Municipal, e Claudinei de Souza Jesus (MDB). A iniciativa dos parlamentares resultou em projeto de lei do Executivo Municipal que foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. "Agradecer o prefeito que atendeu o pedido meu e do vereador Claudinei, obrigado por ver a necessidade do transporte escolar e o dinheiro que o IFMT gastava com o transporte agora está sendo gasto com merenda, queremos agradecer em nome da Câmara a secretária de educação Neinha por ter se esforçado para que isso pudesse acontecer", disse o presidente Tuti. "É uma satisfação muito grande a gente servir a família IFMT, servir os alunos, fui pai de aluna do IFMT e sei como que era o transtorno para ter a condição de chegar aqui na instituição. Então, sou muito grato ao prefeito por ter atendido o nosso pedido. Agradecer também muito a secretária Neinha, que atendeu também a reivindicação e hoje está rodando normalmente", disse o vereador Claudinei. Marcos Peixoto, diretor-geral do Campus, agradeceu a Câmara e a Prefeitura e explicou que através deste convênio o IFMT pode investir os R$ 700 mil da bolsa transporte em alimentação para os estudantes. "Estamos aqui para agradecer o prefeito Chico Gamba, ao vereador Tuti, ao vereador Claudinei, pela conquista do transporte escolar que contribuiu muito para a permanência e êxito dos alunos em todos os sentidos não só do transporte mais também da alimentação, vamos investir mais de R$ 700 mil da bolsa transporte em alimentação. Também queremos estender os nossos agradecimentos a todos os vereadores porque aprovaram o projeto e ao prefeito em especial por ter abraçado essa causa e hoje o transporte é uma realidade", disse. O prefeito Valdemar Gamba destacou o benefício do transporte escolar para os alunos. "É uma parceria que beneficia a nossa população, os alunos de Alta Floresta, temos alunos de outros municípios que estudam no IFMT, temos os cursos profissionalizantes, com isso o nosso município está em pleno desenvolvimento e ganha muito com isso e como nós não tínhamos o transporte urbano a gente optou pra fazer essa parceria com o IFMT, Câmara Municipal para fazer esse atendimento e otimizamos a frota para atender a demanda que nós temos, então, trabalhamos de manhã e à tarde atende o IFMT que é obrigação da prefeitura", ressaltou o Prefeito.

