Próxima semana, a entrada de uma massa de ar polar no Brasil marca o início do inverno. Trata-se da primeira onda de frio intensa do ano, que alcançará áreas do Centro-Oeste, do Sudeste e até mesmo do Norte do país na forma de friagem. Entre os dias 17 e 21, uma das consequências do frio extremo e das temperaturas negativas no Sul é a formação de geadas abrangentes em diversos estados.

A onda de frio intensa também chegará a outras regiões com força, podendo ocasionar geadas localizadas no Sudeste e Centro-Oeste.

O frio será mais intenso entre os dias 19 e 21, quando o ar frio vai progredir mais pelo território brasileiro, mas já antes a temperatura vai estar baixa em estados principalmente do Sul, sobretudo nas máximas com tardes mais frias, pela interação do ar frio com instabilidade.

Segundo a Meteorologia do Clima Tempo, Alta Floresta pode fazer até 12ºC na próxima quinta-feira (19) e 10ºC na sexta-feira (20) se estendendo até domingo (22) com a mínima de 10ºC e máxima de 20ºC.

O frio, contudo, não se limitaria à próxima semana. De acordo com modelo climático norte-americano CFS, projeta que na semana seguinte, entre os dias 21 a 26 de maio, persistiria o padrão de temperatura mais baixa com o registro de noites frias e geada, especialmente no Sul do Brasil.