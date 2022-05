Destaques 12/05/2022 17:07 Lindomar Leal/Assessoria Prefeitura de Alta Floresta deve arcar com médico legista ‘ad hoc’ para suprir as necessidades da Politec A falta de médico legista na unidade regional da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) tem causado muito transtornos para a população de Alta Floresta e da região. Na busca por uma solução para esse problema, que é de responsabilidade do Governo do Estado, os vereadores Claudinei de Souza Jesus (MDB) e Darli Luciano da Silva (Podemos) se reuniram na manhã do dia 3 de maio, terça-feira, com o prefeito Valdemar Gamba, o secretário de Gestão, Governo e Planejamento, Robson Quintino, e com os delegados Thiago Marques Berger e João Lucas Wanick Mattos Guimarães. A reunião aconteceu na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta e foi importante para a definição de uma parceria entre o município e a Polícia Civil para tender amenizar o problema até que o Governo do Estado contrate esses profissionais através de concurso público. "Sugerimos ao prefeito que indicasse médicos da rede pública do município ou outros médicos, porque os delegados irão nomear Ad hoc e esses profissionais terão condições de responder a esses procedimentos que o Estado não está tendo condições de cumprir. A partir de agora acredito que vai resolver o problema”, disse o vereador Claudinei. Confirme o vereador, o município arcará com o pagamento do salário desses médicos seja por sistema de plantão ou por procedimentos. Luciano Silva lembrou que “o problema da Politec vem ocorrendo já há algum tempo em Alta Floresta e nós tentamos de diversas formas resolver através do Governo do Estado, mas o governo não tem se mostrado interessado em resolver esse problema do nosso município. Então, nós conversamos com os delegados de Alta Floresta e eles se dispuseram a nomear um médico a Ad hoc para fazer as necropsias no município e evitar os transtornos para as famílias que perdem seus entes em Alta Floresta. Uma luta muito árdua, mas já é um paliativo até que o governo do estado assuma a sua responsabilidade e contrate os médicos legistas através de concurso público", frisou o Vereador.

