A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel/MT) em parceria com a Prefeitura de Alta Floresta realizam a quarta etapa dos Jogos Escolares Mato-grossenses para alunos/atletas de 12 a 14 anos masculino e feminino e também os Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses masculino e feminino para estudantes de 15 a 17 anos.

A quarta etapa começa nesta sexta-feira (13) e segue até 18 de maio, quarta-feira, nas modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei. Os municípios confirmados são: Alta Floresta, Apiacás, Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Norte do Norte.

As equipes campeãs em cada modalidade e gênero avançam para a fase estadual de sua respectiva competição. De acordo com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) Jefferson Carvalho Neves, uma etapa regional dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis são competições que, além de definir os representantes de Mato Grosso nas fases nacionais, incentivam a prática esportiva entre os alunos.

“Agradecemos ao prefeito de Alta Floresta em aceitar sediar e nos ajudar na realização desses eventos para a formação de jovens atletas no Estado. O governador Mauro Mendes deseja que os estudantes participem de atividades esportivas em todo o Estado e através da Secel têm vários projetos em andamento para fomentar o esporte em nosso Estado”, ressaltou o secretário Jefferson Neves.

Já foram realizadas três etapas regionais. De 08 a 13 de abril, em Campo Verde, os estudantes de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos das regiões sul e sudeste iniciaram a programação do evento esportivo. E, de 16 a 21 de abril, estudantes de 12 a 17 anos disputaram a etapa regional Centro Norte, sediada no município de Sorriso.

A terceira etapa foi com os municípios da Região do Médio Norte na cidade de Tangará da Serra no período de 30 de abril a 5 de maio nas quatro modalidades coletivas para estudantes/atletas masculino e feminino com idades entre 12 e 17 anos.

Após a realização da etapa regional de Alta Floresta, Região Norte, que acontece de 13 a 18 de maio, estão programadas mais seis fases de disputas regionais, que serão sediadas nos municípios de Juara, Canarana, Confresa, Várzea Grande, Pontes e Lacerda e Alto Garças.

Nas fases estaduais, os Jogos são divididos de acordo com a faixa etária. A etapa estadual dos Jogos Escolares ocorre em Sorriso, de 16 a 22 de julho. E a dos Jogos Estudantis de Seleções serão realizadas em Lucas do Rio Verde, de 24 a 30 de julho. Importante destacar também que os atletas destaques em suas modalidades estão aptos a pleitear o benefício do Bolsa Atleta do Governo do Estado, através do Projeto Olimpus-MT por meio da Secel-MT.

A realização dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses é do Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com as Prefeituras Municipais, Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) e Polícia Militar de Mato Grosso.