Destaques 12/05/2022 19:32 Alta Floresta: Incêndio destrói ônibus em pátio de empresa de transporte Foto: Reprodução Ônibus foi destruído em incêndio ocorrido na noite desta quinta - feira (25), no pátio da empresa que fica na perimetral Teles Pires, próximo ao complexo esportivo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o fogo a tempo de evitar que se propagasse para outros veículos que também estavam estacionados no local. O ônibus foi totalmente destruído. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e será apura pela Polícia Civil.

Voltar + Destaques