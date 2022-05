Destaques 13/05/2022 05:58 Licitação da Prefeitura de Alta Floresta para contratação de caminhões-pipa acontecerá no dia 23 Foto: Reprodução No início desta semana a prefeitura de Alta Floresta publicou um edital prevendo a contratação de caminhões pipa para atender os trabalhos de molhagem de ruas não pavimentadas do município, atendendo o anseio de moradores que já sofrem com a poeira neste início de período de estiagem das chuvas. O recebimentos das propostas teve início no dia 09 e segue até às 09h do dia 23 de maio, quando a sessão está agendada. A modalidade escolhida para licitação foi o Pregão Eletrônico. Nos pregões eletrônicos, em geral, o preço é o principal fator de influência para que ocorra a compra ou contratação de bens e serviços. A sessão acontece à distância, por meio de sistemas eletrônicos, essa é uma forma de aumentar o número de participantes da licitação, aumentando a transparência e a competitividade entre os fornecedores. O edital prevê a contratação de até 10 caminhões, podendo chegar ao valor total de R$ 753.000,00, levando em consideração a diária média no valor de R$ 627,50. Prevendo ainda, orientações sobre velocidade permitida, cronograma e horários de funcionamento para melhor atender. O prazo de execução do contrato de 04 meses, podendo ser prorrogado caso haja necessidade. Além dos veículos, que devem estar em bom estado de conservação e capacidade operacional dentro das normas estabelecidas pelo Denatran/Contran, a empresa vencedora do certame deverá ter motorista para cada veículo e arcar com todas as despesas, exceto o combustível, que será fornecido pela secretaria municipal de infraestrutura. Na justificativa do edital, além de mencionar que os serviços de molhagem de ruas não pavimentadas garantirão mais qualidade de vida ajudando evitar doenças respiratórias, a administração prevê que: "Durante este período os caminhões também são utilizados para auxílio na pavimentação asfáltica que é justamente período propicio para execução destes trabalhos, e diretamente resolve os problemas ocasionados pela poeira, e ao mesmo tempo ocasiona melhores condições de trafegabilidade para os munícipes já que pavimentação asfáltica é uma solução definitiva no quesito melhorias de estradas."

