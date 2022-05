Um adolescente de 14 anos foi detido na frente de uma casa noturna no Setor Industrial, município de Alta Floresta. Era por volta das 23 horas quando 24 agentes do setor de segurança chegaram ao local para checar uma denúncia de suposto funcionamento irregular, exploração sexual de menores, venda de bebida alcoólica para adolescentes e ainda de possível uso do ponto por terceiros para a comercialização de entorpecente.

Operação Aparador 27 foi o nome da ação que é uma medida nacional para coibir principalmente a exploração sexual infantil. Foi com esse foco a operação que utilizou cinco viaturas da Polícia Militar com 14 policiais, uma viatura da Polícia Civil com mais 4 investigadores, 1 viatura do Corpo de Bombeiros com 2 agentes e mais duas viaturas da Direção de Trânsito com dois agentes.

Denúncia

Em nota, a Polícia Militar explicou mais sobre a ação. “instituições estaduais e municipais realizaram a abordagem frente a uma casa noturna, a qual havia denúncias de menores em situação de risco, expostos ao tráfico de drogas, exploração sexual, uso de álcool e tabaco. No local, considerando a fundada suspeita, policiais militares e civis realizaram a abordagem e busca pessoal nos cidadãos, fins de garantir a segurança dos aplicadores da lei, bem como localizar objetos ilícitos e cidadãos com mandado de prisão em aberto”.

Menor detido

“Durante a abordagem, foram localizados invólucros de substância análoga à cocaína, além de porções de substância análoga à maconha. Além disso, foi realizada a apreensão de um adolescente de 14 anos que portava porções de substância análoga à maconha, sendo que confessou que praticava o tráfico de drogas naquela região a mando de uma facção criminosa. Destarte, insta salientar a participação do Corpo de Bombeiros Militar que realizou a fiscalização de alvará de funcionamento do local que estava regular.

Nas abordagens feitas na frente do local foram feitas várias apreensões de veículos.