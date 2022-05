Destaques 15/05/2022 17:01 Suspeito de estupro é preso em flagrante pela Polícia Civil, em hotel de Guarantã do Norte Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por estupro pela Polícia Civil, neste domingo (15.05), em Guarantã do Norte. O suspeito foi preso dentro de um hotel, no centro da cidade. A Delegacia da Polícia Civil recebeu a comunicação do fato no início da manhã deste domingo. A vítima relatou que conheceu o suspeito em um gastrobar da cidade, quando ele disse que estava hospedado em um hotel. Após sair do bar, ambos foram ao local de hospedagem, mas saíram logo depois, pois ela não se sentiu à vontade e pediu que ele a levasse para casa. No trajeto, o suspeito seguiu outro rumo e foi em sentido à rodovia para o Pará, quando parou o veículo em um local ermo e cometeu o abuso sexual, além de agredir a vítima. Após as agressões, a vítima conseguiu se desvencilhar do suspeito e saltou do veículo, o que causou lesões nas pernas. Ela conseguiu pedir ajuda e seguiu para a delegacia. Com base na descrição passada, os policiais civis seguiram em diligências para localizar o suspeito e o encontraram no hotel, onde foi confirmado que ele esteve no local, momentos antes em companhia de uma mulher, ficou por pouco tempo e depois saiu. O homem foi encontrado em um dos apartamentos do hotel e após confirmar que tinha um veículo, os policiais fizeram busca no interior do carro. Foi encontrada dentro do veículo a bolsa da vítima. Com apoio de uma equipe da PM, o homem foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia de Guarantã do Norte, onde foi autuado pelo crime de estupro pelo delegado Waner Neves. A vítima foi encaminhada para realização de exame de corpo de delito.

