Dourado saiu na frente, mas tomou dois gols após pênalti inexiste e expulsão discutível

O Cuiabá saiu na frente do São Paulo, mas foi prejudicado pela arbitragem e permitiu a virada, em partida disputada neste domingo (15) no Morumbi. A partida, válida pela 6ª rodada da Série A, terminou 2 a 1 para o tricolor paulista. Com o resultado, o Cuiabá cai para a 13ª posição do campeonato, com apenas sete pontos conquistados em seis jogos. O São Paulo agora é o 3º com 11 pontos com o mesmo número de confrontos.

A partida marcou a estreia do auxiliar Luis Fernando Iubel como técnico interino do Dourado, que demitiu Pintado na quinta-feira (12), após a eliminação na Copa do Brasil. O Cuiabá vencia o jogo por 1 a 0, com gol de Jenison, até os 18 minutos do segundo tempo, quando o juiz marcou um pênalti inexistente de Marlon sobre André Anderson. Apesar do erro, o VAR não revisou o lance. Calleri então converteu a cobrança, empatando.

Aos 28 do segundo, o VAR chamou o árbitro de campo para punir Jonathan Cafu, do Cuiabá, com o cartão vermelho por causa de uma entrada no adversário. O pênalti inexiste e a expulsão discutível desestabilizou o Cuiabá, que permitiu a virada aos 36 do segundo tempo, com Nikão.

O Dourado volta a campo no próximo sábado (21), quando recebe o Internacional na Arena Pantanal.