Destaques 16/05/2022 06:57 Redação I Nativa News Motorista perde o controle da direção e capota carro na MT-320 Foto: Divulgação - VIA BRASIL O acidente foi registrado na tarde deste domingo (15) na rodovia MT-320 próximo ao município de Nova Canaã do Norte, apenas danos materiais foram registrados no veículo Ford Fiesta de cor prata, que capotou para fora da rodovia.

Conforme registro da concessionária Via Brasil, o condutor do veículo realtou que seguia sentido à Colíder, quando por volta das 14h30 perdeu o controle da direção na altura do km 174, vindo a capotar. Polícia Militar também esteve presente no local, apenas danos materiais registrados e o veículo removido ao pátio da PM em Nova Canaã do Norte.

Veja também sobre Nova Cannã do Norte MT-320 Capotamento Voltar + Destaques