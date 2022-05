Destaques 16/05/2022 08:22 Redação I Nativa News Homem é detido em Carlinda por posse e transporte ilegal de arma de fogo Foto: Divulgação A Polícia Militar do município de Carlinda apreendeu no domingo (15) um homem de 57 anos por posse e transporte ilegal de arma de fogo. A apreensão aconteceu durante patrulhamento tático pela avenida Mato Grosso. O homem transitava em uma motocicleta, quando passou de encontro com a viatura com um saco amarrado na garupa. A Polícia Militar acompanhou o motociclista que acelerou passando rapidamente por dois quebra-molas e parando em seguida fora da via. Durante revista foi localizado no saco uma espingarda cartucheira calibre 32 com numeração ilegível, 14 cartuchos do mesmo calibre e um facão De acordo com a PM, a arma não possuía documentação, o suspeito foi detido e encaminhado à Polícia Civil de Alta Floresta com o material apreendido.

