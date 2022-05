Destaques 16/05/2022 15:08 Só Notícias e Fabiano Marques SINOP: Carreta com placas de Alta Floresta carregada com verduras tomba em vala de escoamento de água na BR-163 foto: Só Notícias/Fabiano Marques A Volvo FH 460 prata, com placas de Alta Floresta, tombou, hoje de madrugada, no quilômetro 822 da rodovia federal. O condutor, que seguia sozinho no veículo, teve escoriações leves na mão, mas assinou termo de recusa de encaminhamento médico. A versão investigada inicialmente é que seguia sentido Norte, quando perdeu o controle da direção e tombou na vala de escoamento de água na faixa de domínio. O veículo estava carregado com verduras e não houve derramamento de carga. A carreta ficou bastante danificada e a cabine não chegou a cair na vala, mas teve o para-brisa quebrado e o teto bastante danificado. O condutor teria saído de Alta Floresta, mas não foi confirmado qual seria o destino. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e colheu as informações para registrar um boletim de ocorrência. Outro veículo irá ao local para fazer a retirada da carga.

Voltar + Destaques