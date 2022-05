Destaques 16/05/2022 16:14 Redação I Nativa News Motorista embriagado se envolve em acidente de trânsito em Alta Floresta Foto Arquivo/Nativa News O acidente foi registrado às 19h deste domingo (15) na perimetral Rogério Silva, esquina com setor J, em Alta Floresta, envolvendo dois veículos, ambos com danos materiais. O condutor que provocou o acidente foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Conforme registro da Polícia Militar, a condutora do veículo Hilux relatou que seguia na perimetral sentido a rodovia MT-208, obedecendo as regras de trânsito parou no semáforo que estava com sinal vermelho, momento em que sentiu o impacto na parte de trás da caminhonete. Uma guarnição da PM esteve no local.

O condutor do veículo Compass, um homem de 36 anos, relatou que não teve tempo para frenagem, atingindo a traseira da caminhonete. Após checagens a condutora da caminhonete foi liberada, submetida ao teste de alcoolemia que resultou em 0,00MG/L, já o condutor do Compass teve o veículo apreendido e foi conduzido à Delegacia para as devidas providências após o teste de alcoolemia apresentar resultado de 0,66MG/L.

Voltar + Destaques