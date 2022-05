Destaques 16/05/2022 16:40 Redação I Nativa News Alta Floresta: Flagrado tentando furtar mercado ameaça policiais "Vou descobrir onde vocês moram" Foto: Reprodução Um homem foi flagrado tentando furtar um mercado na madruga de Sábado (14) em Alta Floresta. O estabelecimento fica localizado no bairro das Nações. Conforme a Polícia Militar, recebeu uma denúncia anônima sobre arrombamento. Ao chegar no local os policiais flagraram o suspeito já no interior da empresa. O suspeito arrombou a porta lateral utilizando uma talhadeira, um alicate e uma espécie de machadinha e também serra e alicate para romper as fechaduras e entrar no estabelecimento comercial. Durante a confecção do boletim de ocorrência, o suspeito ameaçou os policiais. “Vou descobrir onde vocês moram e vou pegar alguém da família de vocês”, disse. O caso foi registrado como furto qualificado.

