Renan Nicanor Martins, funcionário público da cidade de Nova Bandeirantes, está internado no Hospital Regional de Alta Floresta desde o início do mês de maio. Ele foi vítima de um acidente a caminho do Assentamento Paraíso do Norte. Sua moto bateu em uma caminhonete e como consequência, fraturou bacia e fêmur, além de outros ferimentos.

Naquela ocasião foi encaminhado para o Hospital Regional de Alta Floresta onde na última quinta-feira, de acordo com ele e a mãe, passaria por uma cirurgia, mas não conseguiu. “Foi tudo preparado, mas na hora disseram que não tinha material. Ficou para hoje, segunda-feira (16 de maio), mas novamente meu filho voltou da sala de cirurgia porque não tem material ainda”, contou o paciente e sua mãe que ficou desesperada. “A gente quer ajuda, pois não podemos fazer nada e não nos dão um parecer certo. Enquanto isso, meu filho está no quarto chorando e quando me manda mensagem são dois chorando, ele de lá e eu aqui”, desabafou a genitora que se mantém em vigília na frente do hospital.

O hospital não se manifestou sobre o caso de Renan que é servidor da prefeitura de Nova Bandeirantes e foi encaminhado para obter maior recurso público no Hospital Regional, que é do estado.

