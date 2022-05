Destaques 17/05/2022 14:15 Redação I Nativa News Acidente com ônibus e carreta na BR-163 entre Sinop e Sorriso; PRF confirma 11 mortos Foto: Reprodução O acidente aconteceu no final da manhã desta terça-feira (17) na rodovia BR-163, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Vera, próximo ao antigo posto fiscal celeste, a Polícia Rodoviária Federal confirmou a morte de 11 pessoas. Envolvendo um ônibus de passageiros da empresa Itamarati e uma carreta Volvo, o impacto entre os veículos foi frontal, deixando vários feridos. A equipe da concessionária Rota do Oeste, Corpo de Bombeiros de Sinop e Sorriso foram acionados para prestar socorro aos feridos em várias unidades de resgate. Com o impacto grande arte lateral do ônibus teve parte da lataria arrancada, provocando ferimentos graves nos passageiros e no motorista do ônibus. Alguns passageiros foram retirados pela janela. O ônibus estaria seguindo sentido a Sinop a carreta estava carregada com grãos tombou e ficou atravessada na rodovia. As causas do acidente passam a ser investigadas.

Voltar + Destaques