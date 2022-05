Destaques 17/05/2022 14:41 Mutirão da Energisa continua no nortão de Mato Grosso, dessa vez em Alta Floresta O evento será realizado no dia 17 e 18 de maio com a presença de mais de 20 equipes. Um mutirão de atendimento e manutenção da Energisa está rodando pelo estado e nos dias 17 e 18 de maio estará em Alta Floreta. Serão mais de 20 equipes presentes na cidade durante a ação. No dia 17, a população poderá tirar dúvidas, fazer negociações de dívidas, trocas de titularidade e trocar lâmpadas incandescente e fluorescentes por lâmpadas de LED, que consomem menos energia, de graça. Para efetuar a troca, os clientes deverão ter em mãos uma conta de luz ou o número da unidade consumidora. Enquanto a equipe de manutenção permanece no dia 18 no munícipio fazer o trabalho de poda, limpeza de fios de telecomunicação inativos, inspeção nas redes, entre outros serviços. Além disso, o caminhão do ‘Programa Nossa Energia’ vai mostrar à população como economizar na conta, com atividades para crianças, jovens e adultos. A expectativa é atender mais de 100 crianças ao longo do dia. “Nós estamos na 4ª edição da ação neste ano. Dessa vez, a gente chega em Alta Floresta e quer continuar fazendo essa aproximação com a população. O projeto é feito em parceria justamente pra poder atender as demandas específicas da região”, explica Juliano Morelli, coordenador de relacionamento da Energisa em Mato Grosso. Serviço Energia que Transforma Atendimento: 17 de maio, 7h30 Local: Praça do Avião – A,, R. C-2, 124 – C, Alta Floresta

