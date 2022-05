Destaques 17/05/2022 15:22 Lázaro Thor Borges - Olhar Direto Diretório nacional do PT rejeita pedido da defesa e mantém Tigresa Vip fora do partido Foto: Reprodução A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) negou, na última segunda-feira (16), pedido da defesa da atriz pornô Ester Caroline, a Tigresa Vip, para que ela possa entrar no partido. A Comissão Estadual da agremiação suspendeu a filiação de Tigresa, que se lançou pré-candidata a deputada estadual. Em áudio vazado, a deputada federal Rosa Neide defendeu a desfiliação de Tigresa por entender que o partido seria “chacota nacional”, caso o PT autorizasse sua filiação e sua candidatura a Assembleia Legislativa (ALMT). O advogado Paulo Lemos, que representa Tigresa, informou que entrará com recurso contra a deliberação proferida pelo diretório nacional. Segundo ele, a decisão tem as mesmas falhas da negativa do diretório estadual, comandado por Valdir Barranco (PT), que disputaria votos

diretamente com a atriz pornô.

“A direção do diretório nacional assim como da executiva estadual também foi uma decisão arbitrária, ilegal, sem fundamentação e sem motivação que só confirmou essa rede de irregularidades por parte do partido e não da Ester com relação a participação dela”, afirmou Paulo.

