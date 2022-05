Destaques 18/05/2022 06:20 Redação I Nativa News Dois veículos se chocam na MT-208 em Alta Floresta Foto: Divulgação O acidente envolveu dois veículos no final da tarde desta terça-feira (17) na rodovia MT-208. Danos materiais em ambos os veículos, um dos consultores encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta.

Conforme registro da concessionária Via Brasil, o fato foi informado às 17h34, relatado o acidente entre um pick-up Strada e um Idea. Ambos os veículos seguiam sentido ao município de Carlinda, quando em determinado momento o condutor da pick-up foi realizar uma conversão a esquerda para sair da rodovia, quando houve o choque com o veículo Idea que realizava a ultrapassagem.

O condutor do Ideia foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e deixado sob cuidados médicos.

